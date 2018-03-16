Предпринимателя задержали после гибели шести человек от отравления продуктами горения в Подмосковье

В Ногинском районе задержали предпринимателя, подозреваемого в оказании некачественных услуг, обернувшихся гибелью шести человек. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета (СК) России по Московской области Ольга Врадий.

«По данным следствия, смерть людей наступила от отравления продуктами горения в результате отсутствия надлежащей вытяжки продуктов горения из вентиляционной шахты, которая своевременно не обслуживалась. Согласно имеющемуся договору у управляющей компании, обслуживание системы вентиляции возложено на индивидуального предпринимателя С. Еременко. В настоящее время он задержан по подозрению в совершении указанного преступления», — сказала собеседница агентства.

В отношении предпринимателя возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиях безопасности, повлекших по неосторожности смерть людей. Следствие планирует ходатайствовать об аресте фигуранта. Расследование продолжается.

Ранее, 14 марта, СК сообщал, что в жилом доме в пос. Красный электрик в квартире на первом этаже обнаружили тела женщины и троих ее несовершеннолетних детей. В квартире выше этажом нашли тела пожилой женщины и ее 55-летнего сына. Все они отравились продуктами горения.