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ФСБ задержала четырех ямальцев, сотрудничавших с террористами Исламского государства
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ФСБ задержала четырех ямальцев, сотрудничавших с террористами Исламского государства 

72.ru 14 марта 2018
Фото: 72.ru
Сотрудники ФСБ России задержали четверых жителей Ямало-Ненецкого автономного округа, которые являлись сторонниками террористической организации «Исламское государство» (деятельность запрещена в России). Членов «спящей ячейки» арестовали в Калужской области 14 марта. — Возглавлял задержанных эмиссар международной террористической организации, прошедший боевую подготовку на территории Сирийской Арабской Республики в составе «Исламского государства». Он прибыл в Россию из зоны конфликта для организации террористической деятельности, — заявили в пресс-службе ФСБ России.
Сейчас сотрудниками спецслужб ведётся расследование. Личности задержанных в интересах следствия пока не разглашаются.
27 февраля из иракского плена были освобождены 25 россиянок, включая тюменку Диану Гиматдинову. Сейчас женщина ждет суда в Ираке.
Ранее редакция 72.ru рассказывала о двух жительницах Тюменской области. Муж одной из них воевал на стороне террористов и погиб в бою. Также из зоны боевых действий удалось вывезти 4-летнюю тюменку. Девочку, оставшуюся без родителей, вернули домой, где её забрала бабушка. Читайте также интервью с активисткой Хедой Саратовой, которая рассказала 72.ru о том, почему российские женщины едут в Сирию и Ирак.
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