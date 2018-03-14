ФСБ задержала четырех ямальцев, сотрудничавших с террористами Исламского государства

Сотрудники ФСБ России задержали четверых жителей Ямало-Ненецкого автономного округа, которые являлись сторонниками террористической организации «Исламское государство» (деятельность запрещена в России). Членов «спящей ячейки» арестовали в Калужской области 14 марта. — Возглавлял задержанных эмиссар международной террористической организации, прошедший боевую подготовку на территории Сирийской Арабской Республики в составе «Исламского государства». Он прибыл в Россию из зоны конфликта для организации террористической деятельности, — заявили в пресс-службе ФСБ России.

Сейчас сотрудниками спецслужб ведётся расследование. Личности задержанных в интересах следствия пока не разглашаются.

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