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Мосгорсуд проверит законность ареста экс-сенатора Дерева
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Мосгорсуд проверит законность ареста экс-сенатора Дерева 

РИА Новости 14 марта 2018
Фото: РИА Новости
Защита обжаловала арест бывшего члена Совета Федерации от Карачаево-Черкесии Вячеслава Дерева по делу о мошенничестве, апелляция будет рассмотрена 21 марта, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.
"В Басманном суде зарегистрированы апелляционные жалобы адвокатов Бельского и Гатаева, в защиту интересов обвиняемого Дерева, на постановление суда от 7 марта об избрании последнему меры пресечения в виде заключения под стражу", —сказала она.
По ее словам, рассмотрение жалобы в Мосгорсуде назначено на 21 марта на 10.45 мск.
Как сообщалось, Басманный суд Москвы 7 марта удовлетворил ходатайство следствия и заключил экс-сенатора под стражу до 6 мая.
По данным СМИ, Дерев был задержан в рамках дела о налоговых нарушениях при строительстве животноводческих комплексов. Дерев в настоящий момент является советником главы Карачаево-Черкесии по экономическим вопросам. По словам адвоката, следствие вменяет его клиенту руководство "группой, которая незаконно возместила НДС при строительстве свиноводческого комплекса".
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