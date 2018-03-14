Мосгорсуд проверит законность ареста экс-сенатора Дерева

По ее словам, рассмотрение жалобы в Мосгорсуде назначено на 21 марта на 10.45 мск.

Как сообщалось, Басманный суд Москвы 7 марта удовлетворил ходатайство следствия и заключил экс-сенатора под стражу до 6 мая.

По данным СМИ, Дерев был задержан в рамках дела о налоговых нарушениях при строительстве животноводческих комплексов. Дерев в настоящий момент является советником главы Карачаево-Черкесии по экономическим вопросам. По словам адвоката, следствие вменяет его клиенту руководство "группой, которая незаконно возместила НДС при строительстве свиноводческого комплекса".