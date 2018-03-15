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«Спящие» в Калуге: члены ячейки ИГ признались в подготовке терактов
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«Спящие» в Калуге: члены ячейки ИГ признались в подготовке терактов 

Вести.Ru 21 час назад
Фото: ТВ Центр
Задержанные 14 марта в Калужской области четверо членов «спящей ячейки» террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ) признались в подготовке терактов.
Об этом "Интерфаксу" рассказали в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности РФ.
Сообщается, что задержанные, жители Ямало-Ненецкого автономного округа, этапированы в Тюмень для проведения там следственных действий и оперативно розыскных мероприятий. На допросе они признались в преступной деятельности, в частности, в подготовке терактов, которые готовили под руководством эмиссара, прибывшего из Сирии.
В ФСБ не уточнили, где и каким образом задержанные планировали совершить террористические акты.
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