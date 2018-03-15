В Ульяновской области чиновники продали 10,6 га леса частнику за 11 тысяч

Участок с лесом на берегу Волги площадью 10,6 га чиновники администрации Старомайнского района Ульяновской области продали частному лицу под турбазу за 11 тысяч рублей. По этому факту возбуждены уголовные дела, сообщает прокуратура Ульяновской области.

В конце 2009 года администрация района продала частному лицу за 11 тысяч рублей, якобы, под размещение турбазы земельный участок площадью более 10,6 тыс. кв.м возле деревни Верхняя Матросовка. Но, как выяснила прокуратура , на этих землях расположен лес, и по закону они не могут находиться в собственности граждан. Более того, только кадастровая стоимость такого участка вблизи береговой полосы Волги превышает 2,3 млн рублей. Также установлено, что покупатель подал в территориальный отдел регионального Росреестра заведомо ложные сведения о том, что на указанном участке находится строящееся здание.

Сейчас по данным фактам возбуждены уголовные дела по п. «в» ч.3 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий) и ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Ранее по иску прокуратуры договор купли-продажи и свидетельство о государственной регистрации права собственности были признаны судом недействительными.