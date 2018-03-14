Угонщик ударил сотрудника ДПС кастетом по лицу в Санкт‐Петербурге

Минувшей ночью в Санкт‐Петербурге один из подозреваемых ударил сотрудника ДПС кастетом по лицу во время задержания. Двоих уроженцев Грузии и жителя Дагестана подозревают в серии угонов дорогих иномарок. Об этом сообщили «Невские новости».

В результате пострадавшего сотрудника ДПС госпитализировали. К уголовной статье за угон задержанному жителю Дагестана добавили статью «Применение насилия в отношении представителя власти». Ранее мужчина был осужден на 13 лет за убийство.

Задержанные обвиняются в угонах автомобилей Mazda, Lexus и Toyota Land Cruiser 200. Во время обыска у подозреваемых изъяли профессиональную аппаратуру для угона автомобилей.