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Угонщик ударил сотрудника ДПС кастетом по лицу в Санкт‐Петербурге
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Угонщик ударил сотрудника ДПС кастетом по лицу в Санкт‐Петербурге 

360tv.ru 14 марта 2018
Минувшей ночью в Санкт‐Петербурге один из подозреваемых ударил сотрудника ДПС кастетом по лицу во время задержания. Двоих уроженцев Грузии и жителя Дагестана подозревают в серии угонов дорогих иномарок. Об этом сообщили «Невские новости».
В результате пострадавшего сотрудника ДПС госпитализировали. К уголовной статье за угон задержанному жителю Дагестана добавили статью «Применение насилия в отношении представителя власти». Ранее мужчина был осужден на 13 лет за убийство.
Задержанные обвиняются в угонах автомобилей Mazda, Lexus и Toyota Land Cruiser 200. Во время обыска у подозреваемых изъяли профессиональную аппаратуру для угона автомобилей.
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