В Омской области отца и сына подозревают в убийстве инвалида

Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.

СК РФ по Омской области возбудили уголовное дело по факту смерти 44-летного инвалида по зрению в селе Кутозовка Щербкакульского района. Его тело обнаружили накануне, 15 марта.

Следствие установило, что к смерти инвалида причастны 65-летний отец и 23-летний младший брат погибшего. Они находились в состоянии алкогольного опьянения и не желали ухаживать за слепым. Затем злоумышленники жестоко избили потерпевшего. От полученных травм мужчина скончался.

Добавим, что расследование уголовного дела продолжается.