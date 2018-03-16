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В Омской области отца и сына подозревают в убийстве инвалида
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В Омской области отца и сына подозревают в убийстве инвалида 

АиФ-Омск 13 часов назад
Фото: АиФ-Омск
Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.
В СК РФ по Омской области возбудили уголовное дело по факту смерти 44-летного инвалида по зрению в селе Кутозовка Щербкакульского района. Его тело обнаружили накануне, 15 марта.
Следствие установило, что к смерти инвалида причастны 65-летний отец и 23-летний младший брат погибшего. Они находились в состоянии алкогольного опьянения и не желали ухаживать за слепым. Затем злоумышленники жестоко избили потерпевшего. От полученных травм мужчина скончался.
Добавим, что расследование уголовного дела продолжается.
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