Крупная партия героина

Фото с ресурса newspile.ru В Александровском районе возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего уроженца одной из среднеазиатских республик, подозреваемого в незаконном сбыте наркотиков в крупном размере.

В начале марта сотрудниками полиции на территории города Александрова был задержан молодой 33-летний выходец из средней Азии. В гостиничном номере, в котором проживал подозреваемый, оперативники обнаружили и изъяли шестнадцать свертков с порошкообразным веществом светлого цвета.

Проведенная экспертиза показала, что в свертках находился героин общей массой 381,32 граммов. По имеющейся информации, задержанный планировал сбыть крупную партию наркотика бесконтактным способом, через систему тайников-закладок.

В настоящее время молодой человек заключен под стражу. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.