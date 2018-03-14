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Суд в Москве арестовал трех предполагаемых террористов
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Суд в Москве арестовал трех предполагаемых террористов 

Москва24 14 марта 2018
Фото: Москва24
В Москве арестованы три предполагаемых террориста. Ходатайство следствия одобрил Мещанский суд, сообщает РИА Новости.
Рахматшоева З. А. обвиняют по статье «Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации». Тошматову Б. А. и Алимардонову И. А. инкриминируется «Содействие террористической деятельности».
О какой именно террористической организации идет речь, в суде не уточнили.
Ранее сообщалось, что ФСБ и МВД России пресекли в столичном регионе деятельность этнической преступной группы, переправлявшей сторонников запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство» в Сирию и Ирак.
В результате операции задержаны 60 человек. При обысках по 17 адресам обнаружено три лаборатории по изготовлению поддельных документов и печатей.
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