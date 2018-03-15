Ещё
Следователями МВД России направлено в суд уголовное дело о мошенничестве в сфере долевого строительства домов в Смоленской области
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Следователями МВД России направлено в суд уголовное дело о мошенничестве в сфере долевого строительства домов в Смоленской области 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 15 марта 2018
Фото: РИА Новости
«Следственным управлением УМВД России по Смоленской области окончено предварительное расследование уголовного дела по обвинению 50-летнего жителя города Гагарина Смоленской области в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обвиняемый, являясь генеральным директором строительной фирмы, осуществлял строительство жилых многоквартирных домов в Смоленской области путем привлечения денежных средств дольщиков и заключения договоров участия в долевом строительстве.
"По версии следствия, злоумышленник привлек денежные средства на строительство двух многоквартирных жилых домов, но не выполнил взятые на себя обязательства. Дома были частично возведены, однако ни в установленные договорами сроки, ни в последующем не достроены. Денежные средства, полученные от участников долевого строительства, направлены им на иные цели", — рассказала Ирина Волк.
В результате противоправных действий более чем 150 гражданам причинен материальный ущерб в сумме около 238 миллионов рублей. В ходе предварительного следствия приняты меры, направленные на его возмещение материального ущерба, в том числе наложен арест на имущество обвиняемого.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости
Завершено расследование уголовного дела в отношении участника организованной группы, сбывавшего героин в Воронеже Полиция проводит проверку по факту причинения телесных повреждений сотруднице скорой медицинской помощи в Екатеринбурге В Псковской области полицией пресечена деятельность преступного сообщества
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко запускает новую операцию в Донбассе178
«Настоящая мясорубка»: россияне пострадали в Гудаури20
Случилось «что-то страшное»: ЧП на мариупольском заводе7
«Надо завязывать с политикой»: Собчак ответила Поклонской175
ЕС осудил строительство Крымского моста134
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение