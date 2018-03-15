Следователями МВД России направлено в суд уголовное дело о мошенничестве в сфере долевого строительства домов в Смоленской области

Обвиняемый, являясь генеральным директором строительной фирмы, осуществлял строительство жилых многоквартирных домов в Смоленской области путем привлечения денежных средств дольщиков и заключения договоров участия в долевом строительстве.

"По версии следствия, злоумышленник привлек денежные средства на строительство двух многоквартирных жилых домов, но не выполнил взятые на себя обязательства. Дома были частично возведены, однако ни в установленные договорами сроки, ни в последующем не достроены. Денежные средства, полученные от участников долевого строительства, направлены им на иные цели", — рассказала Ирина Волк.

В результате противоправных действий более чем 150 гражданам причинен материальный ущерб в сумме около 238 миллионов рублей. В ходе предварительного следствия приняты меры, направленные на его возмещение материального ущерба, в том числе наложен арест на имущество обвиняемого.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.