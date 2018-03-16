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Челябинка вложила 600 000 рублей в несуществующий бизнес знакомого
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Челябинка вложила 600 000 рублей в несуществующий бизнес знакомого 

Уральский меридиан 9 часов назад
Фото: Уральский меридиан
Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 41-летнего жителя Челябинской области. Мужчина обвиняется в мошенничестве, в крупном размере (часть 3 статьи 159 Уголовного кодекса РФ).
Так, в 2013 году мужчина, представившись предпринимателем познакомился с 53-летней челябинкой, которой рассказал о выигранном тендере на производство работ по разбору оборудования на заброшенном заводе. Рассказав о прибыльности этого бизнеса, он предложил женщине устроить ее сына к себе в бригадиры, но для развития бизнеса ему необходимо 600 000 рублей. Предложив оформить кредиты на потерпевшую, он обещал самостоятельно по ним рассчитаться.
Женщина, желая помочь своему сыну, который испытывал финансовые трудности, согласилась. Она заключила договоры кредита и передала злоумышленнику 614 500 рублей, который после получения денег скрылся, не внеся ни единого платежа и не возместив причиненный ущерб.
«Установлено, что в период совершения преступления обвиняемый находился в федеральном розыске, имеет две непогашенные судимости за совершение аналогичных преступлений — будучи женатым и имея на иждивении троих несовершеннолетних детей, вступал в близкие отношения с женщинами, убеждал их брать кредиты в банках, деньги забирал себе и скрывался», — сообщили в областной прокуратуры.
В настоящее время материалы уголовного дела направлены в Советский районный суд города Челябинска для рассмотрения по существу. Мужчине может грозить максимальное наказания в виде лишения свободы на срок до 6 лет.
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