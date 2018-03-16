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Замначальнику УМВД по Ставрополю предъявили обвинение
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Замначальнику УМВД по Ставрополю предъявили обвинение в мошенничестве 

РИА Новости 16 марта 2018
Фото: РИА Новости
Заместитель начальника полиции Ставрополя обвиняется в мошенничестве при продаже квартиры за 2,9 миллиона рублей без ведома собственника, сообщил СК РФ в своем Telegram-канале.
Как ранее сообщило ведомство, Ставропольский краевой суд поместил под домашний арест заместителя начальника управления МВД по Ставрополю Владимира Новикова по делу о мошенничестве. В отношении Новикова, подозреваемого в совершении преступления по статье УК РФ "мошенничество", была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на один месяц и шесть суток, защита подала апелляционную жалобу.
"Заместителю начальника УМВД по городу Ставрополю предъявлено обвинение в мошенничестве. Обманным путем он продал квартиру без согласия собственника, причинив гражданину ущерб в 2,9 миллиона рублей", — говорится в сообщении.
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