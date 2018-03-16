В Ставрополе замначальника УМВД продал квартиру без согласия собственника

Заместителю начальника УМВД по г. Ставрополю , который обманным путём продал квартиру без согласия собственника и причинил гражданину ущерб в 2,9 млн рублей, предъявлено обвинение в мошенничестве. Об этом сообщается на сайте Следственного управления по Ставропольскому краю.

По данным следствия, в 2013 году заместитель начальника УМВД по городу без согласия собственника обманным путём продал его квартиру в городе Ставрополе, в результате чего гражданину был причинён ущерб не менее 2 миллионов 900 тысяч рублей.

В отношении обвиняемого заведено уголовное дело по статье «мошенничество, повлекшее лишение гражданина права на жилое помещение, с причинением значительного ущерба в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

По уголовному делу проводится комплекс следственных и иных процессуальных действий, направленных на сбор необходимой доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.