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В Ставрополе замначальника УМВД продал квартиру без согласия собственника
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В Ставрополе замначальника УМВД продал квартиру без согласия собственника 

Парламентская газета 16 марта 2018
Фото: Парламентская газета
Заместителю начальника УМВД по г. Ставрополю, который обманным путём продал квартиру без согласия собственника и причинил гражданину ущерб в 2,9 млн рублей, предъявлено обвинение в мошенничестве. Об этом сообщается на сайте Следственного управления по Ставропольскому краю.
По данным следствия, в 2013 году заместитель начальника УМВД по городу без согласия собственника обманным путём продал его квартиру в городе Ставрополе, в результате чего гражданину был причинён ущерб не менее 2 миллионов 900 тысяч рублей.
В отношении обвиняемого заведено уголовное дело по статье «мошенничество, повлекшее лишение гражданина права на жилое помещение, с причинением значительного ущерба в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
По уголовному делу проводится комплекс следственных и иных процессуальных действий, направленных на сбор необходимой доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.
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