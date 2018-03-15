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В Кирове физрука подозревают в развращении 13-летней школьницы
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В Кирове физрука подозревают в развращении 13-летней школьницы 

РИА Новости 15 марта 2018
Фото: РИА Новости
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 мар — РИА Новости. Учитель физкультуры одной из школ Кирова заключен под стражу по подозрению в развратных действиях в отношении 13-летней ученицы, сообщили РИА Новости в СУСК РФ по Кировской области.
В отношении педагога возбуждено уголовное дело по статье 135 УК РФ ("Развратные действия"), которая предусматривает лишение свободы сроком от 3 до 8 лет.
"Дело простое, мужчина сразу признал свою вину. Факта насилия над ребенком не было, но учитывая возраст потерпевшей, наказание за действия учителя будет строгим", — заявили РИА Новости в региональном следственном комитете.
Кроме того, в адрес директора школы направлено представление об устранении причин, способствовавших совершению преступления. «Необходимо разобраться, как руководство школы допустило возникновение подобных отношений между педагогом и ученицей», — пояснили в СУСК.
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