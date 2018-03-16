Следственными органами МВД России окончено предварительное расследование уголовного дела о хищении денежных средств из банкоматов 

«Следователями ГУ МВД России по Ставропольскому краю окончено предварительное расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пунктами „а“, „б“ части 2 статьи 158 УК РФ», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Установлено, что злоумышленники с целью хищения денежных средств совершали взломы банкоматов на территории Ставрополья. По версии следствия, они действовали по тщательно разработанной схеме, заранее подбирали банковские терминалы, использовали медицинские маски.
Из терминалов оплаты злоумышленникам удалось похитить более 400 тысяч рублей.
"В отношении пятерых задержанных судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", — рассказала Ирина Волк.