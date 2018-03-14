В Сочи в отношении застройщика возбудили уголовное дело за возведение самостроя 

Краснодар. 14 марта — Новая Кубань. От мошеннических действий пострадали покупатели 15 квартир. Официально потерпевшими уже признаны 4 человека. Ущерб, причиненный им, составляет 3 млн рублей.
Прокуратурой Хостинского района г. Сочи инициировано уголовное преследование лица, обвиняемого в хищении денежных средств при возведении многоквартирного жилого дома. В отношении застройщика возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере.
Речь идет о шестиэтажном многоквартирном доме, построенном в с. Краевско-Армянское на ул. Измайловская, 59 в Хостинском районе.
Он возведен в нарушением градостроительных, санитарно-эпидемиологических и других норм, законодательства о пожарной безопасности и т. д.
Все началось с того, что земельный участок, на котором построили многоэтажку, предназначен для индивидуального жилищного строительства, следовательно распространяются ограничения на этажность.
Однако после его возведения здание разделили на жилые помещения и начали их продавать.
В итоге люди стали обладателями квартир, на которые не смогли оформить право собственности из-за выявленных нарушений. Было вынесено соответствующее постановление суда.
Также дом не подключен к централизованным сетям хозяйственно-питьевого и горячего водоснабжения, канализации.
В пресс-службе прокуратуры Краснодарского края пояснили, что в ходе расследования будут установлены все потерпевшие и общая сумма ущерба.