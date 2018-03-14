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На Кубани шестеро рабочих пострадали от взрыва
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На Кубани шестеро рабочих пострадали от взрыва 

АиФ-Кубань 14 марта 2018
Фото: АиФ-Кубань
По версии следствия, около 4 часов утра 8 марта 2018 года в одном из цехов завода произошел хлопок. В этот момент в помещении находилась рабочая смена. Шестеро работников получили различные повреждения и были госпитализированы. Об этом сообщает СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
По результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). К ответственности могут быть привлечены лица, ответственные за обеспечение техники безопасности на указанном заводе.
По последней информации, двое из пострадавших от взрыва на маслопрессовом заводе ООО «Кубанские масла» уже находятся на амбулаторном лечении. Еще двое получили ожоги 30 и 60% поверхности тела и находятся в тяжелом состоянии в краевой клинической больнице №1 имени Очаповского. Состояние еще двух стабильное, не вызывает опасений медиков.
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