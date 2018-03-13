СМИ: 60 иностранцев задержали по подозрению в вербовке в ИГ* в московском регионе 

Федеральная служба безопасности России совместно с МВД пресекла противоправную деятельность этнической группировки, организовавшей канал нелегальной отправки в Сирию и Ирак для участия в боевых действиях сторонников запрещенной в России организации «Исламское государство»*, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
В результате спецоперации задержано 60 иностранных граждан. В ходе проведенных обысков в 17 адресах обнаружено три лаборатории по изготовлению поддельных документов, большое количество печатей, штампов о пересечении государственной границы, бланков миграционных карт РФ, оригиналов и копий паспортов иностранных государств
— сообщение ЦОС ФСБ.
В ведомстве уточнили, что связь организаторов канала с эмиссарами международных террористических организаций была подтверждена.
Кроме того, в сообщении сказано, что участники группировки также проводили незаконную легализацию мигрантов из Центрально-Азиатского
региона в России.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014
Задержание вербовщиков ИГ* в Дагестане сотрудниками ФСБ и МВД сняли на видео.