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И дверь починил, и ноутбук украл
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И дверь починил, и ноутбук украл 

ТВ-МИГ 14 марта 2018
Фото: ТВ-МИГ
Фото с ресурса istoki.tv  В Ставрово полицейские по горячим следам установили вора ноутбука.
В конце февраля девушка обратилась в полицию посёлка Ставрово с заявлением о пропаже ноутбука. Потерпевшая оценила ущерб в 15 тысяч рублей. Определить вора полицейским не составило труда. Первый же подозреваемый, а по совместительству знакомый девушки, и оказался злоумышленником.
Установлено, что накануне кражи домой к потерпевшей зашёл 38-летний приятель, чтобы помочь с починкой дверного замка. «Воспользовавшись отсутствием наблюдения со стороны хозяйки, он вошел в одну из комнат и, спрятав ноутбук под куртку, покинул квартиру. Впоследствии технику он продал, а вырученные деньги потратил на собственные нужды», — сообщается на сайте регионального УМВД.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело за кражу. За ноутбук стоимостью 15 тысяч рублей мужчина может лишиться свободы на два года. Расследование уголовного дела продолжается.
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