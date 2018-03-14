И дверь починил, и ноутбук украл

Фото с ресурса istoki.tv В Ставрово полицейские по горячим следам установили вора ноутбука.

В конце февраля девушка обратилась в полицию посёлка Ставрово с заявлением о пропаже ноутбука. Потерпевшая оценила ущерб в 15 тысяч рублей. Определить вора полицейским не составило труда. Первый же подозреваемый, а по совместительству знакомый девушки, и оказался злоумышленником.

Установлено, что накануне кражи домой к потерпевшей зашёл 38-летний приятель, чтобы помочь с починкой дверного замка. «Воспользовавшись отсутствием наблюдения со стороны хозяйки, он вошел в одну из комнат и, спрятав ноутбук под куртку, покинул квартиру. Впоследствии технику он продал, а вырученные деньги потратил на собственные нужды», — сообщается на сайте регионального УМВД.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело за кражу. За ноутбук стоимостью 15 тысяч рублей мужчина может лишиться свободы на два года. Расследование уголовного дела продолжается.