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Житель Премского края два года проведет в колонии за угрозу убийством
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Житель Премского края два года проведет в колонии за угрозу убийством 

АиФ Пермь 10 часов назад
Фото: АиФ Пермь
В Чердыни вынесли приговор ранее неоднократно судимому 52-летнему жителю города. Суд признал его виновным в угрозе убийством.
«В ночное время подсудимый проник в квартиру к своей знакомой, — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю. — Женщина, увидев, что приятель находится в состоянии алкогольного опьянения, стала выгонять его. Мужчина начал вести себя агрессивно, схватил её за шею и начал сдавливать горло. Женщине удалось выбежать из квартиры и вызвать полицию. Она пояснила стражам порядка, что реально испугалась за свою жизнь, так как опасалась, что знакомый может осуществить свою угрозу».
Сотрудники полиции задержали злоумышленника и доставили его в отделение.
Суд с учетом неотбытой части по ранее вынесенному приговору назначил виновному наказание в виде 2 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
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