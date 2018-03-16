Житель Премского края два года проведет в колонии за угрозу убийством 

В Чердыни вынесли приговор ранее неоднократно судимому 52-летнему жителю города. Суд признал его виновным в угрозе убийством.
«В ночное время подсудимый проник в квартиру к своей знакомой, — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю. — Женщина, увидев, что приятель находится в состоянии алкогольного опьянения, стала выгонять его. Мужчина начал вести себя агрессивно, схватил её за шею и начал сдавливать горло. Женщине удалось выбежать из квартиры и вызвать полицию. Она пояснила стражам порядка, что реально испугалась за свою жизнь, так как опасалась, что знакомый может осуществить свою угрозу».
Сотрудники полиции задержали злоумышленника и доставили его в отделение.
Суд с учетом неотбытой части по ранее вынесенному приговору назначил виновному наказание в виде 2 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.