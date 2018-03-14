Екатеринбурженка, которая не попала в Турцию из-за вируса Коксаки, отсудила 60 тысяч у турфирмы

Женщина испугалась и решила в путешествие не лететь, но турфирма отказала ей в возврате денег. Тогда она обратилась в организацию „Защита прав потребителей туристических услуг“, которая подала иск на компанию в Ленинский районный суд. Она потребовало возместить стоимость тура и компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей.

Суд удовлетворил требования частично и взыскал с „НТК Интурист“ 50 9797 рублей, штраф — 12 744 рубля и 500 рублей — компенсацию морального вреда. Также фирме придется заплатить 12 744 рублей штрафа в пользу общественной организации.

Истец пытался оспорить решение в Свердловском областном суде, но суд не нашел нарушений и оставил приговор без изменений.