Екатеринбурженка, которая не попала в Турцию из-за вируса Коксаки, отсудила 60 тысяч у турфирмы 

По данным ведомства, жительница Екатеринбурга заплатила 50 979 рублей компании «Национальная туристическая компания „Интурист“ за тур в Турцию. За неделю до вылета женщина увидела на сайте Ростуризма предупреждение Роспотребнадзора и Министерства иностранных дел РФ об опасности для россиян в Турции. Дело в том, что тогда в этой стране разразилась эпидемия вируса Коксаки.
Женщина испугалась и решила в путешествие не лететь, но турфирма отказала ей в возврате денег. Тогда она обратилась в организацию „Защита прав потребителей туристических услуг“, которая подала иск на компанию в Ленинский районный суд. Она потребовало возместить стоимость тура и компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей.
Суд удовлетворил требования частично и взыскал с „НТК Интурист“ 50 9797 рублей, штраф — 12 744 рубля и 500 рублей — компенсацию морального вреда. Также фирме придется заплатить 12 744 рублей штрафа в пользу общественной организации.
Истец пытался оспорить решение в Свердловском областном суде, но суд не нашел нарушений и оставил приговор без изменений.