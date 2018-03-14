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Екатеринбурженка, которая не попала в Турцию из-за вируса Коксаки, отсудила 60 тысяч у турфирмы
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Екатеринбурженка, которая не попала в Турцию из-за вируса Коксаки, отсудила 60 тысяч у турфирмы 

РИА «ФедералПресс» 14 марта 2018
Фото: РИА "ФедералПресс"
По данным ведомства, жительница Екатеринбурга заплатила 50 979 рублей компании «Национальная туристическая компания „Интурист“ за тур в Турцию. За неделю до вылета женщина увидела на сайте Ростуризма предупреждение Роспотребнадзора и Министерства иностранных дел РФ об опасности для россиян в Турции. Дело в том, что тогда в этой стране разразилась эпидемия вируса Коксаки.
Женщина испугалась и решила в путешествие не лететь, но турфирма отказала ей в возврате денег. Тогда она обратилась в организацию „Защита прав потребителей туристических услуг“, которая подала иск на компанию в Ленинский районный суд. Она потребовало возместить стоимость тура и компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей.
Суд удовлетворил требования частично и взыскал с „НТК Интурист“ 50 9797 рублей, штраф — 12 744 рубля и 500 рублей — компенсацию морального вреда. Также фирме придется заплатить 12 744 рублей штрафа в пользу общественной организации.
Истец пытался оспорить решение в Свердловском областном суде, но суд не нашел нарушений и оставил приговор без изменений.
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