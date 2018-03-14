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В Петербурге автоугонщик с Кавказа ударил сотрудника ДПС кастетом
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В Петербурге автоугонщик с Кавказа ударил сотрудника ДПС кастетом 

АиФ Санкт-Петербург 14 марта 2018
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В Санкт-Петербурге задержали группу людей, подозреваемых в серии автомобильных угонов, пишет «Фонтанка».
По предварительным данным, два уроженца Грузии и один из Дагестана похищали элитные автомобили с территорий Приморского и Выборгского районов. В частности, добычей злоумышленников стали машины Lexus, Toyota Land Cruiser 200 и Mazda CX-5.
Угонщики сами привлекли к себе внимание полиции. В феврале их остановили сотрудники ДПС. Один из мужчин ударил кастетом старшего лейтенанта ГИБДД. После чего преступники скрылись.
Полицейскому наложили швы. Следственный комитет возбудил уголовное дело. 14 марта троих подозреваемых задержали. Один из них ранее провел 13 лет в колонии за убийство. А другой — 8 лет за серию авторазбоев в Петербурге и соучастие в убийстве.
Теперь автомобильных угонщиков ждет новое наказание сразу по нескольким статьям.
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