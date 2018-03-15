Житель Челябинска задержан полицией по подозрению в совершении мошеннических действий в сфере недвижимости

Сотрудниками уголовного розыска Управления МВД России по городу Челябинску в ходе проведения оперативных мероприятий задержан ранее неоднократно судимый за совершение имущественных преступлений местный житель 1991 года рождения, подозреваемый в совершении мошеннических действий в отношении женщины 1969 года рождения.

При обращении в полицию потерпевшая пояснила, что малознакомый ей мужчина предложил свои услуги в качестве посредника при совершении сделки с недвижимым имуществом. По устной договоренности потерпевшая передала ему денежные средства в сумме 800 000 рублей для приобретения комнаты в жилом доме. Однако мужчина оговоренных обязательств не выполнил, с полученными деньгами скрылся, на связь больше не выходил.

В ходе работы с задержанным сотрудники отдела уголовного розыска отдела полиции «Центральный» УМВД России по городу Челябинску установили его причастность к совершению аналогичного преступления на территории Курчатовского района в апреле прошлого года, где таким же способом подозреваемый путем обмана и злоупотребления доверием похитил около 1 000 000 рублей, принадлежащих мужчине 1969 года рождения.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частями 3 и 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.