Американец сознался в подготовке теракта в Нью‐Йорке от имени ИГ*

Житель Нью‐Джерси Грегори Лепски признал в суде вину в подготовке террористического акта в Нью‐Йорке от имени ИГ*. Об этом говорится в сообщении министерства юстиции США

Взрывное устройство из скороварки делал

20-летний

злоумышленник. Он хотел привести ее в действие в Нью-Йорке . В соцсетях он писал, что хочет вступить в ряды террористов и готов подорвать себя в общественном месте.

Полиция задержала подозреваемого в феврале прошлого года. В ходе обыска у него была обнаружена скороварка и компьютер, в котором хранились инструкции по изготовлению взрывчатки.

Теперь Лепски грозит тюремное заключение сроком до 20 лет. Приговор ему пока еще не вынесен. Дата его оглашения также не назначена.

*ИГ («Исламское государство») — запрещенная в России террористическая организация.