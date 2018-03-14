Американец сознался в подготовке теракта в Нью‐Йорке от имени ИГ* 

Житель Нью‐Джерси Грегори Лепски признал в суде вину в подготовке террористического акта в Нью‐Йорке от имени ИГ*. Об этом говорится в сообщении министерства юстиции США.
Взрывное устройство из скороварки делал
20-летний
злоумышленник. Он хотел привести ее в действие в Нью-Йорке. В соцсетях он писал, что хочет вступить в ряды террористов и готов подорвать себя в общественном месте.
Полиция задержала подозреваемого в феврале прошлого года. В ходе обыска у него была обнаружена скороварка и компьютер, в котором хранились инструкции по изготовлению взрывчатки.
Теперь Лепски грозит тюремное заключение сроком до 20 лет. Приговор ему пока еще не вынесен. Дата его оглашения также не назначена.
*ИГ («Исламское государство») — запрещенная в России террористическая организация.
Ранее житель США получил 45 лет тюрьмы за подготовку теракта в Афганистане. Его признали виновным в сотрудничестве с местными террористами. Мужчина вступил в сговор с целью убийства военных.