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Кредит доверия: ростовчанин обманул подругу, погрязшую из-за него в долгах
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Кредит доверия: ростовчанин обманул подругу, погрязшую из-за него в долгах 

161.ru 3 часа назад
Фото: 161.ru
В Ростове 42-летний мужчина оказался стеснен в финансах. В этот момент ему очень понадобился компьютер. За помощью злоумышленник обратился к подруге. Мужчина уговорил женщину взять кредит в 35 тысяч рублей на покупку компьютера. Ростовчанин пообещал частями отдать долг.
Но как только техника оказалась у него, мужчина исчез. Он не отвечал на звонки благодетельницы, не звонил ей сам и не переводил на ее счет обещанные деньги. Тогда женщина поняла, что ее обманули. За помощью она пошла к полицейским.
— Сотрудники полиции Ростова задержали гражданина, совершившего мошенничество. Нашли мужчину в Воронеже. Он гостил у своих знакомых, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.
В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Теперь мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.
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