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Житель Нью-Джерси признал вину в подготовке теракта в Нью-Йорке
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Житель Нью-Джерси признал вину в подготовке теракта в Нью-Йорке 

ТАСС 14 марта 2018
НЬЮ-ЙОРК, 14 марта. /ТАСС/. Житель штата Нью-Джерси признал в суде вину в попытке оказания поддержки террористической группировке «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) и в подготовке взрыва в Нью-Йорке. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении министерства юстиции США.
"20-летний Грегори Лепски, проживающий в городе Пойнт-Плезант (штат Нью-Джерси), признал вину в попытке оказать материальную поддержку иностранной террористической организации «Исламское государство», — отмечается в заявлении. — Лепски признался в том, что он планировал создать из скороварки бомбу и привести ее в действие в Нью-Йорке от имени ИГ".
Согласно материалам дела, Лепски был задержан полицией Пойнт-Плезанта в феврале 2017 года в связи с неким инцидентом, произошедшим в доме его семьи. После ареста сотрудники правоохранительных органов провели обыск в его доме и обнаружили скороварку.
В ходе проверки компьютера, принадлежавшего Лепски, выяснилось, что он намеревался сделать из скороварки взрывное устройство и подорвать его. Как отмечала прокуратура, в социальных сетях молодой человек заявлял, что он хочет вступить в ряды ИГ и готов подорвать себя в общественном месте.
Дата оглашения приговора подсудимому пока не назначена. Ему грозит тюремное заключение сроком до 20 лет.
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