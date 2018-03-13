ФСБ задержала 60 организаторов отправки боевиков на Ближний Восток 

В результате совместной операции Федеральной служба безопасности (ФСБ) и МВД России в Москвы задержаны 60 членов преступной группировки, которая занималась отправкой сторонников радикальных экстремистов в Сирию и Ирак. Об этом говорится в сообщении Центра общественных связей ФСБ, размещенном на сайте спецслужбы.
Обыски проведены по 17 адресам. Найдены три лаборатории по изготовлению поддельных документов, печати, штампы о пересечении государственной границы, бланков миграционных карт, оригиналов и копий паспортов иностранных государств.
Находки позволили подтвердить связь организаторов канала поставок с «эмиссарами международных террористических организаций».
Напомним, что в начале месяца ФСБ задержала в Дагестане пятерых человек, которые вербовали жителей республики для отправки на Ближний Восток.
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