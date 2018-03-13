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ФСБ задержала организаторов отправки боевиков в Сирию
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ФСБ сообщила о задержании 60 сторонников ИГ в Московском регионе 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
ФСБ и МВД России пресекли в Москве и Подмосковье деятельность этнической преступной группы, переправлявшей сторонников террористической группировки "Исламское государство" в Сирию и Ирак, задержаны 60 человек. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Центр общественных связей Федеральной службы безопасности.
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"ФСБ во взаимодействии с МВД на территории города Москвы и Московской области пресечена противоправная деятельность этнической преступной группы, организовавшей канал нелегальной переправки сторонников МТО (международной террористической организации) "ИГ" в Сирию и Ирак для участия в боевых действиях, а также осуществлявшей незаконную легализацию в России мигрантов из Центрально-Азиатского региона", — говорится в сообщении.
Как отмечается, в результате спецоперации задержаны 60 иностранных граждан, подтверждена связь организаторов канала с эмиссарами международных террористических организаций.
Ранее сообщалось, что в Саратовской области ФСБ удалось предотвратить теракт, совершить который планировали члены законспирированной террористической группировки.
"Исламское государство" (ИГ) — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.
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