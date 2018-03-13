ФСБ задержала организаторов отправки боевиков в Сирию

ФСБ сообщила о задержании 60 сторонников ИГ в Московском регионе

>> ФСБ задержала вооруженных сторонников Мальцева в Калуге "ФСБ во взаимодействии с МВД на территории города Москвы и Московской области пресечена противоправная деятельность этнической преступной группы, организовавшей канал нелегальной переправки сторонников МТО (международной террористической организации) "ИГ" в Сирию и Ирак для участия в боевых действиях, а также осуществлявшей незаконную легализацию в России мигрантов из Центрально-Азиатского региона", — говорится в сообщении.

Как отмечается, в результате спецоперации задержаны 60 иностранных граждан, подтверждена связь организаторов канала с эмиссарами международных террористических организаций.

Ранее сообщалось, что в Саратовской области ФСБ удалось предотвратить теракт, совершить который планировали члены законспирированной террористической группировки.

"Исламское государство" (ИГ) — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.