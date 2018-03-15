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Подозреваемого в покушении на убийство женщины арестовали в Москве
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Подозреваемого в покушении на убийство женщины арестовали в Москве 

РИАМО 15 марта 2018
Фото: РИАМО
В Москве арестовали мужчину, подозреваемого в покушении на убийство женщины на севере столицы, сообщила РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы ГСУ СК РФ по столице Юлия Иванова.
Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве расследуется уголовное дело в отношении 39-летнего жителя столицы. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство).
«В настоящее время подозреваемый находится под стражей и с ним проводится комплекс следственных действий, направленный на сбор и закрепление доказательственной базы. Для установления психического здоровья подозреваемого будет назначен ряд медицинских экспертиз. Расследование по уголовному делу продолжается», — сказала Иванова.
Она напомнила, что, по версии следствия, вечером 8 марта мужчина, находясь вблизи подъезда жилого дома, расположенного по улице Большой Академической в городе Москве, беспричинно напал на проходящую мимо 43-летнюю женщину и нанес ей не менее десяти ударов ножом в область жизненно важных органов. Ввиду активного сопротивления и помощи прохожего, нападавший не смог довести свой преступный умысел до конца.
Потерпевшая была доставлена в одно из медицинских учреждений города, где ей оказывается вся необходимая помощь.
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