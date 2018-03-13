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В Москве арестовали бывшего директора школы, семь лет разыскиваемого за мошенничество
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В Москве арестовали бывшего директора школы, семь лет разыскиваемого за мошенничество 

pasmi.ru 13 марта 2018
Следственные органы отправили под арест бывшего директора одной из московских школ, которого семь лет назад объявили в международный розыск за многомиллионное хищение. Мошенник несколько лет обирал родителей школьников, прикрываясь разговорами о благотворительных взносах, а после скрылся с 28 млн рублей.
Благотворительность в пользу директора
Представители ГСУ СКР по Москве сообщили о задержании и аресте экс-директора одной из столичных школ, семь лет назад объявленного в розыск по делу о мошенничестве и превышении полномочий. Речь идет о бывшем директоре школы №1317 на юго-западе Москвы Константине Петрове.
В сообщении следкома говорится, что с 2007 по 2011 год злоумышленник промышлял поборами с родителей первоклассников, заявляя им о необходимости делать благотворительные взносы на расходы школы. Все деньги поступали в некоммерческий фонд, откуда Петров впоследствии перевел их на свои счета и присвоил. Сумма хищения составила более 28 млн рублей.
«Фактически родители переводили указанные денежные средства для зачисления их детей в школу», — отметили в СКР.
Преступления «благотворителя» пресекли в 2011 году, в отношении него возбудили уголовное дело, а с него самого взяли подписку о невыезде. Эта мера пресечения не остановила обвиняемого и он скрылся от следствия. Спустя семь лет мужчину задержали на территории Москвы — решение о его аресте было принято заочно еще при объявлении в международный розыск.
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