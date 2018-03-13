Задержан беглый директор московской гимназии, шиковавший за счет родителей учеников 

Задержан беглый директор московской гимназии. Константина Петрова обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Его искали семь лет. Оперативники нашли мужчину в собственном роскошном загородном доме. Он построен, по версии следователей, на деньги родителей учеников. За зачисление в учебное заведение с углубленным изучением иностранных языков, Петров требовал от 150 до 300 тысяч рублей. Нашелся человек, который отдал миллион рублей, чтобы для его ребенка создали индивидуальную программу. Вскоре выяснилось, что на протяжении нескольких лет Петров также присваивал себе деньги из так называемого благотворительного фонда. Его регулярно пополняли родители школьников, думая, что средства шли на нужды гимназии.