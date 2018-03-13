Экс-директор школы в Москве помещен в СИЗО за поборы с родителей на 28 млн рублей

"По версии следствия, обвиняемый в период с января 2007 года по июнь 2010 года, превышая свои должностные полномочия, под предлогом благотворительной помощи предлагал родственникам поступающих в школу детей осуществлять перечисление денежных средств на расчетный счет некоммерческого фонда на текущие расходы школы. Фактически родители переводили указанные денежные средства для зачисления их детей в школу", — сообщила Иванова.

Таким образом обвиняемый похитил более 28 млн рублей. В 2011 году его противоправная деятельность была пресечена. Обвиняемый был отпущен под подписку о невыезде, однако скрылся от следствия и был заочно арестован и объявлен в международный розыск.

"В настоящее время местонахождение обвиняемого установлено, он содержится под стражей на основании имеющегося постановления суда", — сообщила Иванова.