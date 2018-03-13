Кто заминировал ростовские школы?

На прошлой неделе в Ростове эвакуировали десятки школ. По городу поползли разные слухи. Из-за чего на самом деле отменили уроки?

Как пояснили « АиФ на Дону » в пресс-службе донского главка МВД , уроки в ростовских школах сорвал 22-летний мужчина.

Он сообщил о минировании школ в прошлый понедельник, 5 марта, из-за чего сотни детей экстренно отправили по домам.

Телефонный террорист был в неадекватном состоянии и звонил, надышавшись токсичным газом.

Несмотря на это, во всех школьных учреждениях города провели необходимые проверочные мероприятия.

В отношении молодого человека, который уже был судим за кражу, возбуждено уголовное дело по статье 207 УК РФ.

За заведомо ложное сообщение об акте терроризма ему грозит до пяти лет лишения свободы.