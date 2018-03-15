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В Себеже пособника нарушителя границы оштрафовали на 30 тысяч рублей
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В Себеже пособника нарушителя границы оштрафовали на 30 тысяч рублей 

АиФ Северо-запад 22 часа назад
Фото: АиФ Северо-запад
Уголовное дело за покушение на незаконное пересечение государственной границы возбуждено в отношении задержанного 13 марта в Невельском районе гражданина Грузии, намеревавшегося пересечь госграницу без российской визы, сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области. Дальнейшая судьба правонарушителя будет решаться в судебном порядке.
Кроме того, вступил в законную силу приговор Себежского районного суда в отношении двух лиц, задержанных при попытке незаконного пересечения государственной границы в июне прошлого года.
Случай произошел в районе деревни Грошево Себежского района, куда прибыл гражданин одной из стран Юго-Восточной Азии с целью незаконного пересечения российско-латвийской границы в обход установленных пунктов пропуска. У иностранца закончился срок действия российской визы, несмотря на это он принял решение незаконно убыть в Польшу через Латвию.
Его сопровождал пособник, гражданин РФ 1991 года рождения. Однако свой преступный умысел мужчины не смогли довести до конца и в 500 метрах от границы были задержаны пограничниками.
За пособничество в покушении на незаконное пересечение границы россиянину суд назначил наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей, иностранцу же придется выплатить штраф в размере 20 тысяч рублей.
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