В Себеже пособника нарушителя границы оштрафовали на 30 тысяч рублей

Уголовное дело за покушение на незаконное пересечение государственной границы возбуждено в отношении задержанного 13 марта в Невельском районе гражданина Грузии , намеревавшегося пересечь госграницу без российской визы, сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области. Дальнейшая судьба правонарушителя будет решаться в судебном порядке.

Кроме того, вступил в законную силу приговор Себежского районного суда в отношении двух лиц, задержанных при попытке незаконного пересечения государственной границы в июне прошлого года.

Случай произошел в районе деревни Грошево Себежского района, куда прибыл гражданин одной из стран Юго-Восточной Азии с целью незаконного пересечения российско-латвийской границы в обход установленных пунктов пропуска. У иностранца закончился срок действия российской визы, несмотря на это он принял решение незаконно убыть в Польшу через Латвию

Его сопровождал пособник, гражданин РФ 1991 года рождения. Однако свой преступный умысел мужчины не смогли довести до конца и в 500 метрах от границы были задержаны пограничниками.

За пособничество в покушении на незаконное пересечение границы россиянину суд назначил наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей, иностранцу же придется выплатить штраф в размере 20 тысяч рублей.