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Экс‑директора школы арестовали в Москве за мошенничество на сумму более 28 млн руб
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Экс‑директора школы арестовали в Москве за мошенничество на сумму более 28 млн руб 

РИАМО 13 марта 2018
Фото: РИАМО
В Москве взяли под стражу экс-директора школы, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере и превышении должностных полномочий, сообщила РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.
Следственными органами ГСУ Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве продолжается расследование уголовного дела в отношении экс-директора столичной школы. Он обвиняется в совершении мошенничества в особо крупном размере и превышении должностных полномочий.
«В настоящее время местонахождение обвиняемого установлено, он содержится под стражей на основании имеющегося постановления суда. Следователями проводится комплекс следственных действий, направленный на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается», — сказала Иванова.
По версии следствия, обвиняемый, занимая должность директора одной из столичных школ, в период с января 2007 года по июнь 2010 года, превышая свои должностные полномочия, под предлогом благотворительной помощи предлагал родственникам поступающих в школу детей осуществлять перечисление денежных средств на расчетный счет некоммерческого фонда на текущие расходы школы.
По словам Ивановой, фактически родители переводили указанные денежные средства для зачисления их детей в школу. Впоследствии денежные средства в сумме более 28 миллионов рублей были похищены обвиняемым путем их перечисления на подконтрольные ему банковские счета.
«Следственными органами в 2011 году противоправная деятельность бывшего директора школы пресечена, в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Однако обвиняемый нарушил условия избранной в отношении него меры пресечения и скрылся от органов предварительного следствия. В связи с чем в отношении фигуранта мера пресечения была изменена на заключение под стражу, обвиняемый объявлен в международный розыск», — уточнила Иванова.
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