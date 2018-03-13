Экс‑директора школы арестовали в Москве за мошенничество на сумму более 28 млн руб

Следственными органами ГСУ Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве продолжается расследование уголовного дела в отношении экс-директора столичной школы. Он обвиняется в совершении мошенничества в особо крупном размере и превышении должностных полномочий.

«В настоящее время местонахождение обвиняемого установлено, он содержится под стражей на основании имеющегося постановления суда. Следователями проводится комплекс следственных действий, направленный на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается», — сказала Иванова.

По версии следствия, обвиняемый, занимая должность директора одной из столичных школ, в период с января 2007 года по июнь 2010 года, превышая свои должностные полномочия, под предлогом благотворительной помощи предлагал родственникам поступающих в школу детей осуществлять перечисление денежных средств на расчетный счет некоммерческого фонда на текущие расходы школы.

По словам Ивановой, фактически родители переводили указанные денежные средства для зачисления их детей в школу. Впоследствии денежные средства в сумме более 28 миллионов рублей были похищены обвиняемым путем их перечисления на подконтрольные ему банковские счета.

«Следственными органами в 2011 году противоправная деятельность бывшего директора школы пресечена, в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Однако обвиняемый нарушил условия избранной в отношении него меры пресечения и скрылся от органов предварительного следствия. В связи с чем в отношении фигуранта мера пресечения была изменена на заключение под стражу, обвиняемый объявлен в международный розыск», — уточнила Иванова.