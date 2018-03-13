Бывшего директора московской гимназии арестовали за создание «фонда» для взяток за прием учеников

«Следственными органами продолжается расследование уголовного дела в отношении экс-директора столичной школы. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере и превышении должностных полномочий.

В настоящее время местонахождение обвиняемого установлено, он содержится под стражей на основании имеющегося постановления суда», — рассказала Ю. Иванова

По версии следствия, обвиняемый, работая директором одной из столичных школ, в период с января 2007 г. по июнь 2010 г. под предлогом благотворительности предлагал родственникам поступающих в школу детей перечислять деньги на расчетный счет некоммерческого фонда на текущие расходы школы. «Фактически родители переводили указанные денежные средства для зачисления их детей в школу. Впоследствии денежные средства в сумме более 28 млн руб. были похищены обвиняемым путем их перечисления на подконтрольные ему банковские счета», — объяснила представитель СК.

В 2011 г. следствие пресекло деятельность директора, его отпустили под подписку о невыезде. Однако впоследствии мужчина скрылся от следствия и его объявили в международный розыск, а также заочно арестовали.