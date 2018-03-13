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Бывшего директора московской гимназии арестовали за создание «фонда» для взяток за прием учеников
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Бывшего директора московской гимназии арестовали за создание «фонда» для взяток за прием учеников 

Агентство «Москва» 13 марта 2018
Суд в столице заключил под стражу бывшего директора школы, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере и превышении должностных полномочий, сообщила Агентству городских новостей «Москва» старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета (СК) России по городу Юлия Иванова.
«Следственными органами продолжается расследование уголовного дела в отношении экс-директора столичной школы. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере и превышении должностных полномочий.
В настоящее время местонахождение обвиняемого установлено, он содержится под стражей на основании имеющегося постановления суда», — рассказала Ю. Иванова.
По версии следствия, обвиняемый, работая директором одной из столичных школ, в период с января 2007 г. по июнь 2010 г. под предлогом благотворительности предлагал родственникам поступающих в школу детей перечислять деньги на расчетный счет некоммерческого фонда на текущие расходы школы. «Фактически родители переводили указанные денежные средства для зачисления их детей в школу. Впоследствии денежные средства в сумме более 28 млн руб. были похищены обвиняемым путем их перечисления на подконтрольные ему банковские счета», — объяснила представитель СК.
В 2011 г. следствие пресекло деятельность директора, его отпустили под подписку о невыезде. Однако впоследствии мужчина скрылся от следствия и его объявили в международный розыск, а также заочно арестовали.
Ранее СМИ сообщали, что директор столичной гимназии №1317 Константин Петров создал попечительский фонд образовательного учреждения, сумма «добровольного» взноса за зачисление ребенка в гимназию варьировалась от 150 тыс. до 300 тыс. руб.
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