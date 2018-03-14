Трех чиновников из Перми оштрафовали за изъятие детей

Чиновницы отделались штрафом за незаконное изъятие детей из семьи

Пермском крае суд оштрафовал трех работниц управления социального развития районной администрации за незаконное изъятие из семьи троих детей. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета. Сумма штрафа не уточняется.

Следствие и суд установили, что в ноябре 2017 года соцработник по указанию руководства забрала из школы троих детей в возрасте шести, девяти и 14 лет и поместила их в социально-реабилитационный центр, где они находились на протяжении месяца. При этом для этого не было никаких правовых оснований, а родителей не уведомили о случившемся.

«В результате были существенно нарушены права детей и их родителей на совместное проживание и семейное воспитание. В период расследования уголовного дела дети были возвращены в семью», — говорится в сообщении ведомства.

Соцработника и двух ее начальниц признали виновными в превышении должостных полномочий. Они извинились перед семьей и возместили причиненный ей ущерб.