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Трех чиновников из Перми оштрафовали за изъятие детей
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Чиновницы отделались штрафом за незаконное изъятие детей из семьи 

Lenta.ru 14 марта 2018
Фото: Fotolia / sebra
В Пермском крае суд оштрафовал трех работниц управления социального развития районной администрации за незаконное изъятие из семьи троих детей. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета. Сумма штрафа не уточняется.
Следствие и суд установили, что в ноябре 2017 года соцработник по указанию руководства забрала из школы троих детей в возрасте шести, девяти и 14 лет и поместила их в социально-реабилитационный центр, где они находились на протяжении месяца. При этом для этого не было никаких правовых оснований, а родителей не уведомили о случившемся.
«В результате были существенно нарушены права детей и их родителей на совместное проживание и семейное воспитание. В период расследования уголовного дела дети были возвращены в семью», — говорится в сообщении ведомства.
Соцработника и двух ее начальниц признали виновными в превышении должостных полномочий. Они извинились перед семьей и возместили причиненный ей ущерб.
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