Выборы на Кубани будут охранять 10 тысяч полицейских

Превентивные меры имеют конкретную цель — обеспечение правопорядка и общественной безопасности. К проведению выборов Президента России готовятся кубанская полиция, органы исполнительной власти и иные правоохранительные органы.

В частности, все избирательные участки и прилегающие к ним территории будут обследованы сотрудниками полиции с применением технических средств и служебных собак.

18 марта, в день голосования, для обеспечения правопорядка и безопасности граждан в местах голосования будет задействовано около 10 тысяч сотрудников полиции, а также представители Росгвардии, работники частных охранных организаций, представители народных дружин, общественных формирований и казачества. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.