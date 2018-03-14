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Выборы на Кубани будут охранять 10 тысяч полицейских
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Выборы на Кубани будут охранять 10 тысяч полицейских 

АиФ-Кубань 14 марта 2018
Фото: АиФ-Кубань
Превентивные меры имеют конкретную цель — обеспечение правопорядка и общественной безопасности. К проведению выборов Президента России готовятся кубанская полиция, органы исполнительной власти и иные правоохранительные органы.
В частности, все избирательные участки и прилегающие к ним территории будут обследованы сотрудниками полиции с применением технических средств и служебных собак.
18 марта, в день голосования, для обеспечения правопорядка и безопасности граждан в местах голосования будет задействовано около 10 тысяч сотрудников полиции, а также представители Росгвардии, работники частных охранных организаций, представители народных дружин, общественных формирований и казачества. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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