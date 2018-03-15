Сотрудники МВД России пресекли серию мошенничеств на рынке недвижимости Санкт-Петербурга

Установлено, что местная жительница путем обмана и злоупотребления доверием под предлогом оказания услуг по приобретению в собственность квартир в строящемся доме, а также в рамках реализации социальной программы завладела денежными средствами потерпевших в размере свыше 22 миллионов рублей.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 3 и 4 статьи 159 УК РФ.

В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.