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Сотрудники МВД России пресекли серию мошенничеств на рынке недвижимости Санкт-Петербурга
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Сотрудники МВД России пресекли серию мошенничеств на рынке недвижимости Санкт-Петербурга 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 15 марта 2018
Фото: MosDay.ru
«Оперативниками ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержана 53-летняя женщина, подозреваемая в мошенничестве в сфере недвижимости», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Установлено, что местная жительница путем обмана и злоупотребления доверием под предлогом оказания услуг по приобретению в собственность квартир в строящемся доме, а также в рамках реализации социальной программы завладела денежными средствами потерпевших в размере свыше 22 миллионов рублей.
Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 3 и 4 статьи 159 УК РФ.
В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.
Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости
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