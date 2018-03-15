Сотрудники МВД России пресекли серию мошенничеств на рынке недвижимости Санкт-Петербурга 

«Оперативниками ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержана 53-летняя женщина, подозреваемая в мошенничестве в сфере недвижимости», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Установлено, что местная жительница путем обмана и злоупотребления доверием под предлогом оказания услуг по приобретению в собственность квартир в строящемся доме, а также в рамках реализации социальной программы завладела денежными средствами потерпевших в размере свыше 22 миллионов рублей.
Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 3 и 4 статьи 159 УК РФ.
В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.