Экс-депутату парламента Молдавии вынесли приговор по обвинению в госизмене

"По приговору кишиневского суда экс-депутат признан виновным в совершении преступления по ст. 337 п.1 «Измена Родине», приговорен к 14 годам тюрьмы с исполнением наказания в тюрьме закрытого типа, с лишением права занимать государственные должности на 4 года", — сообщили в прокуратуре, подтвердив, что речь идет о Юрии Болбочану.

Там добавили, что приговор может быть опротестован в Апелляционной палате.

Болбочану обвинялся в том, что якобы был завербован офицерами ГРУ Генштаба ВС РФ . По утверждению прокуратуры , в период с 5 октября 2016 по 17 марта 2017 года он собирал и передавал информацию, которая могла быть использована против интересов Молдавии.