Томич предстанет перед судом за угон автобуса 

В ходе разбирательств сотрудники правоохранительных служб установили, что мужчина некогда был сотрудником одной из организаций Томска, а потому хорошо знал, где хранятся ключи от автобуса. Угнав транспортное средство, подозреваемый сбыл его на авторазбор. На этом угонщик не остановился и похитил легковой автомобиль. Представившись покупателем, он пришел к пострадавшему, чтобы посмотреть автомобиль для его дальнейшего приобретения. Находясь в гараже, подозреваемый заметил запасной комплект ключей от автомобиля, которые похитил, воспользовавшись тем, что владелец машины отвлекся. В ночное время мужчина проник в гараж и совершил угон авто, которое в дальнейшем продал.
В результате оперативно-розыскных мероприятий угонщика удалось задержать. Следователями возбуждены уголовные дела по части 2 и 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Мужчине грозит до шести лет лишения свободы, сообщает пресс-служба регионального УМВД.