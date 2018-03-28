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Томич предстанет перед судом за угон автобуса
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Томич предстанет перед судом за угон автобуса 

РИА «ФедералПресс» 51 минуту назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В ходе разбирательств сотрудники правоохранительных служб установили, что мужчина некогда был сотрудником одной из организаций Томска, а потому хорошо знал, где хранятся ключи от автобуса. Угнав транспортное средство, подозреваемый сбыл его на авторазбор. На этом угонщик не остановился и похитил легковой автомобиль. Представившись покупателем, он пришел к пострадавшему, чтобы посмотреть автомобиль для его дальнейшего приобретения. Находясь в гараже, подозреваемый заметил запасной комплект ключей от автомобиля, которые похитил, воспользовавшись тем, что владелец машины отвлекся. В ночное время мужчина проник в гараж и совершил угон авто, которое в дальнейшем продал.
В результате оперативно-розыскных мероприятий угонщика удалось задержать. Следователями возбуждены уголовные дела по части 2 и 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Мужчине грозит до шести лет лишения свободы, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
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