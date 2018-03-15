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Неизвестные напали на мужчину в ювелирной мастерской в Москве
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Неизвестные напали на мужчину в ювелирной мастерской в Москве 

РИАМО 15 марта 2018
Полиция разыскивает неизвестных, которые напали на мужчину в ювелирной мастерской на юго-востоке Москвы, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.
По его словам, 14 марта в 07:46 на службу «02» поступило сообщение о разбойном нападении в отношении мужчины по адресу: Рязанский проспект, дом 75, корпус 2.
«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что двое неизвестных ворвались в помещение ювелирной мастерской по указанному адресу, нанесли телесные повреждения ювелиру, а потом скрылись», — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что по факту нападения было возбуждено уголовное дело.
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