«Россия не будет отвечать на ультиматум Мэй»

Посольство России: ответа на ультиматум не будет без образцов отравляющего вещества

«Россия не ответит на ультиматум Лондона, пока не получит образцы (отравляющего) химического вещества», — сказал представитель посольства.

Он подчеркнул, что Россия не связана с нападением на Скрипаля и на сообщения с обвинением страны в причастности последуют ответные меры.

Ранее сообщалось, что срок ультиматума Лондона по делу Скрипаля истек.