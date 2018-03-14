Дело Скрипаля: Истек срок ультиматума Лондона к России

Истек срок ультиматума Мэй к России

Истек срок ультиматума, предъявленного премьером Британии Терезой Мэй России в связи с обвинениями в причастности Москвы к отравлению нервно-паралитическим веществом экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, Россия во вторник ответила британской стороне замечанием, что Лондон не сделал никаких официальных запросов в связи с ЧП, посольство РФ также направило в МИД Великобритании ноту, в которой заявила о непричастности России к "делу Скрипаля" и необходимости проведения совместного расследования.

Накануне Мэй, выступая в парламенте, обвинила Россию в причастности к отравлению Скрипаля. Мэй заявила, что о нормальных отношениях с Россией не может быть и речи и подчеркнула, что до среды ожидает ответа Москвы на обвинения.

Источник РИА Новости в канцелярии правительства ранее пояснил, что крайний срок для предоставления Россией ответа заканчивается в 00.00 среды по лондонскому времени (03.00 среды мск)

"Затем, в среду, состоится заседание национального комитета по безопасности, на котором и будут определены ответные меры… Да, меры будет определять комитет", — сказал собеседник агентства.

Как ожидается, британский совбез может собраться в 11.00 местного времени (14.00 мск), после чего Мэй в парламенте объявит о перечне мер в отношении РФ.

В числе этих мер назывались высылка российских дипломатов, бойкот чемпионата мира по футболу, введение новых санкций, блокировка счетов российских предпринимателей и лишение телеканала RT лицензий на работу в Великобритании.

Еженедельное выступление премьера перед парламентариями запланировано на 12.00 местного времени среды (15.00 мск). Вместе с тем, как ранее сообщал РИА Новости близкий к канцелярии правительства источник, заседание комитета может быть перенесено на четверг, если у премьера возникнут неотложные дела в среду. В таком случае, Мэй выступит перед парламентом в четверг.

Позиция Москвы

Неизвестно, воспримет ли премьер сделанные Москвой заявления как ответ на ультиматум.

"Мы уже сделали заявление о том, что все это (причастность России — ред.) чушь… Мы никакого отношения к этому не имеем", — сказал глава МИД России Сергей Лавров

"Мы — члены Конвенции о запрещении химического оружия, так же, как и ваша родина (Великобритания — ред.). Ваша родина почему-то не пользуется экспертизой тех, кто знает, какие обязательства несет на своих плечах Соединенное Королевство. Если те процедуры, которые предусмотрены в Конвенции, будут выполнены, я вас уверяю, что Российская Федерация выполнит свои обязательства и ответит на соответствующий запрос (Лондона) в то время, которое отводится на подготовку ответа", — добавил глава МИД РФ, отвечая во вторник на вопрос журналиста Би-би-си.

Лавров подчеркнул, что для начала совместной работы требуется выполнение всех необходимых международных процедур и подача Великобританией соответствующего официального запроса России.

"Великобритания обязана сделать (запрос — ред.), прежде чем Россия будет отвечать на ее запрос. Мы не получили запроса, который Лондон обязан подать в соответствие с конвенцией о запрещении химического оружия", — заявил Лавров.

Также во вторник в МИД РФ был вызван британский посол Лори Бристоу, которому был выражен протест из-за обвинений Лондона в адрес Москвы. В МИД заявили, что действия британских властей носят откровенно провокационный характер, и Россия не причастна к инциденту в Солсбери 4 марта.

"Подчеркнуто, что Москва не будет отвечать на ультиматум Лондона до тех пор, пока российской стороне не будут предоставлены образцы химического вещества, на которое ссылается британское следствие, и пока Великобритания не начнет действовать в соответствии с Конвенцией по запрещению химического оружия, предполагающей совместное расследование случившегося, к чему мы были готовы", — добавили в МИД РФ.

В дополнение к этому посольство России в Лондоне направило в британский МИД ноту с подтверждением о непричастности РФ к отравлению в Солсбери и указанием на необходимость совместного расследования ЧП.

"Сегодня посольство направило в Форин-Офис ноту, в которой вновь заявляется о непричастности РФ к инциденту в Солсбери и подчеркивается необходимость совместного расследования", — отметило посольство в Twitter.

Также посольство направило официальный запрос в МИД Великобритании с просьбой объяснить угрозы осуществления кибератаки против России.

"Посольство официально запросило у МИД Великобритании объяснения относительно угроз осуществить кибератаку, звучавших в парламенте и в СМИ. Россия очень серьезно относится к нарушениям в сфере кибербезопасности", — сообщило посольство.

Ранее газета Times со ссылкой на высокопоставленный источник в британском кабинете министров сообщила, что правительство Великобритании может рассмотреть возможность проведения секретной кибератаки против России в качестве ответной меры на инцидент с экс-полковником ГРУ Сергеем Скрипалем в Солсбери.