На Кубани подозреваемый в совершении махинаций пытался откупиться от полиции землей

Краснодар . 13 марта — Новая Кубань. Оперуполномоченным отдела УЭБ и ПК ГУ МВД России по краю проводились оперативные мероприятия по установлению лиц, причастных к земельным махинациям в Новороссийске . Об этом узнал 51-летний житель курортного города и предложил сотруднику личную встречу.

Мужчина попросил полицейского не проводить в отношении него какие-либо проверки, а особенно — не разбираться, каким путем он приобрел несколько земельных участков в Новороссийске.

За бездействие гражданин пообещал оформить на доверенных лиц сотрудника три земельных участка в селе Абрау-Дюрсо. Их стоимость составляет 4,7 миллионов рублей.

О поступившем предложении оперуполномоченный сообщил в следственное управление по краю.

В октябре 2017 года мужчину задержали с поличным в многофункциональном центре. Обвиняемый заключал договоры купли-продажи земельных участков с доверенным лицом полицейского.