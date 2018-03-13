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На Кубани подозреваемый в совершении махинаций пытался откупиться от полиции землей
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На Кубани подозреваемый в совершении махинаций пытался откупиться от полиции землей 

Новая Кубань 13 марта 2018
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 13 марта — Новая Кубань. Оперуполномоченным отдела УЭБ и ПК ГУ МВД России по краю проводились оперативные мероприятия по установлению лиц, причастных к земельным махинациям в Новороссийске. Об этом узнал 51-летний житель курортного города и предложил сотруднику личную встречу.
Мужчина попросил полицейского не проводить в отношении него какие-либо проверки, а особенно — не разбираться, каким путем он приобрел несколько земельных участков в Новороссийске.
За бездействие гражданин пообещал оформить на доверенных лиц сотрудника три земельных участка в селе Абрау-Дюрсо. Их стоимость составляет 4,7 миллионов рублей.
О поступившем предложении оперуполномоченный сообщил в следственное управление по краю.
В октябре 2017 года мужчину задержали с поличным в многофункциональном центре. Обвиняемый заключал договоры купли-продажи земельных участков с доверенным лицом полицейского.
В СУ СК РФ по Краснодарскому краю уточнили, что необходимая доказательная база собрана, фигурант уголовного дела по ч.3 ст.30, ч.5 ст.291 УК РФ в полном объеме признал вину. Материалы направлены в суд.
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