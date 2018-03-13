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Дело активистов «Христианского государства» передали в суд
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Дело активистов «Христианского государства» передали в московский суд 

РИА Новости 13 марта 2018
Фото: РИА Новости
Предварительное следствие по делу обвиняемых в поджогах активистов "Христианского государства" завершено, дело передано судье для рассмотрения, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ольга Мышелова.
"В суд поступили материалы для рассмотрения по существу в отношении Юрия Калинина, Александра Баянова и Дениса Манталуца. Дата рассмотрение пока не назначена", — сказала Мышелова во вторник.
Уголовное дело было возбуждено по части второй статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение, повреждение чужого имущества путем поджога). В оглашенных в суде материалах дела идет речь о поджоге автомобилей — Honda Pilot и Mercedes-Benz.
"Из материалов дела следует, что Баянов, вступив в преступный сговор с Манталуца и Калининым, 11 сентября, находясь по адресу: Москва, Староконюшенный переулок, дом 10, неустановленным способом совершили поджог автомобилей Honda Pilot, принадлежащий Кухтарову В. А. и Mercedes-Benz GLS 400 4M, принадлежащий Дуброво И. Г. ", — говорится в постановлении следователя, с которым удалось ознакомиться корреспонденту РИА Новости.
Следствие полагает, что обвиняемые могут быть причастны к аналогичным поджогам в других регионах страны.
Активисты обвиняются в поджоге машин у офиса адвоката, представляющего интересы режиссера Алексея Учителя, снявшего фильм "Матильда". Картина посвящена судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. Она вызвала сильный общественный резонанс из-за недовольства ряда православных общественных организаций образом императора в фильме.
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