Дело активистов «Христианского государства» передали в суд

Дело активистов «Христианского государства» передали в московский суд

"Из материалов дела следует, что Баянов, вступив в преступный сговор с Манталуца и Калининым, 11 сентября, находясь по адресу: Москва, Староконюшенный переулок, дом 10, неустановленным способом совершили поджог автомобилей Honda Pilot, принадлежащий Кухтарову В. А. и Mercedes-Benz GLS 400 4M, принадлежащий Дуброво И. Г. ", — говорится в постановлении следователя, с которым удалось ознакомиться корреспонденту РИА Новости. Уголовное дело было возбуждено по части второй статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение, повреждение чужого имущества путем поджога). В оглашенных в суде материалах дела идет речь о поджоге автомобилей — Honda Pilot и Mercedes-Benz.

Следствие полагает, что обвиняемые могут быть причастны к аналогичным поджогам в других регионах страны.