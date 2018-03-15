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В Пермском крае гражданин осужден за мошенничество в отношении пожилых людей
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В Пермском крае гражданин осужден за мошенничество в отношении пожилых людей 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 15 марта 2018
Фото: В-курсе.ру
В Прикамье вынесен приговор неоднократно судимому местному жителю 1983 года рождения. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».
Потерпевшими оказались пожилые жительницы поселка Звездный. Сотрудники территориального отдела полиции установили, что в 2016 году мужчина звонил на случайные номера домашних телефонов. Если на звонок отвечала пенсионерка, он представлялся ее внуком и просил передать ему через своего знакомого денежные средства в долг для покупки автомобиля. Общий материальный ущерб, причиненный потерпевшим, составил 83 000 рублей.
Суд признал мужчину виновным в мошенничествах и назначил ему наказание в виде полутора лет лишения свободы в колонии-поселении.
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