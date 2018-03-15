В Пермском крае гражданин осужден за мошенничество в отношении пожилых людей

В Прикамье вынесен приговор неоднократно судимому местному жителю 1983 года рождения. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».

Потерпевшими оказались пожилые жительницы поселка Звездный. Сотрудники территориального отдела полиции установили, что в 2016 году мужчина звонил на случайные номера домашних телефонов. Если на звонок отвечала пенсионерка, он представлялся ее внуком и просил передать ему через своего знакомого денежные средства в долг для покупки автомобиля. Общий материальный ущерб, причиненный потерпевшим, составил 83 000 рублей.

Суд признал мужчину виновным в мошенничествах и назначил ему наказание в виде полутора лет лишения свободы в колонии-поселении.