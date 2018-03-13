Полицейского будут судить за торговлю сведениями об умерших

"Следственными органами СК РФ по городу Севастополю завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя начальника ОП №1 "Северное" ОМВД России по Нахимовскому району. Он обвиняется в получении должностным лицом взятки за незаконные действия (ч.3 ст.290 УК РФ)", — сообщили в СК.

Следствие установило, что сотрудник полиции города, имея свободный доступ к служебной информации о фактах смерти граждан, передавал владельцу ритуальной фирмы сведения об умерших и данные их родственников. Установлено, что за это он получал денежные средства. Данные использовались бизнесменом для того, чтобы предлагать родным умерших свои услуги.