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Задержаны подозреваемые в краже 42 млн рублей у московского предпринимателя
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Задержаны подозреваемые в краже 42 млн рублей у московского предпринимателя 

ТАСС 1 час назад
Фото: MosDay.ru
МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали подозреваемых в совершении кражи 42 млн рублей у московского предпринимателя. Как сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк, один из задержанных работал у пострадавшего водителем.
"Сотрудники отдела уголовного розыска УМВД России по Наро-Фоминскому городскому округу при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали двух жителей Москвы и Московской области в возрасте 44 и 54 лет, подозреваемых в совершении кражи у предпринимателя", — сказала Волк.
По ее словам, установлено, что один из задержанных работал водителем у потерпевшего и знал о крупной сумме денег, которая хранились в кладовке гостевого дома. «Поссорившись с работодателем и вступив в сговор со своим родственником, мужчина похитил сумку с деньгами. Сумма причиненного ущерба составила 42 млн рублей», — рассказала представитель МВД.
Она также добавила, что при обыске у задержанных были изъяты мобильные телефоны, документы и пустая сумка, в которой были украдены денежные средства.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража» УК РФ. Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.
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