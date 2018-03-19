Ещё
В Красноярске задержаны подозреваемые в серии краж из банкоматов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Красноярске задержаны подозреваемые в серии краж из банкоматов 

ТАСС 3 часа назад
Фото: MosDay.ru
МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Сотрудники полиции в Красноярске задержали троих мужчин, подозреваемых в серийных кражах из банкоматов. Как сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк, сумма причиненного ущерба превышает 15 миллионов рублей.
"Оперуполномоченными уголовного розыска ГУ МВД России по Красноярскому краю пресечена деятельность группы, участники которой подозреваются в серии краж денежных средств из банкоматов в краевом центре и в поселке Березовка. Злоумышленники действовали преимущественно в ночное время. Используя программное обеспечение, они вскрывали платежные терминалы и похищали находящиеся в них денежные средства", — сказала Волк, добавив, что все участники группы задержаны.
По словам Волк, установлена причастность фигурантов к восьми аналогичным противоправным деяниям, а сумма причиненного ущерба превышает 15 миллионов рублей.
"Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 158 ("Кража") УК РФ", — заключила представитель МВД.
Все подозреваемые заключены под стражу.
ТАСС: последние новости
СК признал самоубийством смерть замминистра Татарстана Елены Шишмаревой Против экс-замглавы ФСИН Коршунова возбуждено еще одно дело о хищении 140 млн рублей СМИ: следователи считают, что бизнесмена Глушкова задушили собачьим поводком
 Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Макаревич назвал россиян «злобными дебилами»720
Еще одна страна вышлет российских дипломатов489
ЕС поддержал наказание России150
Проспоривший усы Грудинин поставил Дудю условие175
Украинский телеканал оказался в центре скандала из-за Табакова11
Видео
05:00
Моржи, ракеты и абсолютный лидер Путин
Политика Выборы 2018
08:55
Песков рассказал о «впечатляющем» плане Путина
Политика Выборы 2018
00:20
Проспоривший усы Грудинин поставил Дудю условие
Политика
08:46
Стало известно, кто получит имущество Табакова
Шоу-бизнес
00:35
Бузова мечтает встретиться с Путиным
Шоу-бизнес
00:29
На здании МИД Великобритании появился Путин
В мире
00:32
Трагедия в цирке Запашного. Акробата спасти не удалось
Шоу-бизнес
04:28
Украинский телеканал оказался в центре скандала из-за Табакова
В мире
00:42
Российское правительство ждут перестановки
Политика
02:34
Еще одна страна вышлет российских дипломатов
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение